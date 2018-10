The Bard's Tale 4 - Barrows Deep: Dritter Patch für Rollenspiel erhältlich

Von Entwickler inXile Entertainment wurde heute für das im September erschienene Rollenspiel The Bard's Tale 4 - Barrows Deep der nunmehr dritte große Patch veröffentlicht. Das neue Update, das ihr auf Steam und GOG.com herunterladen könnt, hält neben den üblichen Fehlerkorrekturen bei Quests oder der Lokalisation vor allem weitere grafische Einstellungsmöglichkeiten und sonstige technische Optimierungen, wie verkürzte Ladezeiten und eine verbesserte Spiel-Stabilität bereit.

Aufgrund der technischen Probleme, mit denen das Rollenspiel zum Launch behaftet war, wandte sich das Team von inXile Entertainment nun unter anderem mit folgendem Statement an die Käufer und Fans von The Bard's Tale 4:

Hier bei inXile streben wir immer danach, Qualitäts-Rollenspiele zu schaffen und wir machen dies mit totaler Hingabe. The Bard's Tale 4 ist ein Spiel, in das wir unser Herzblut reingesteckt haben und jeder einzelne von uns ist darüber traurig, dass der Release des Spiels, auf das wir so stolz sind, überschattet war von technischen Problemen. Natürlich wünschten wir uns, dass wir diese bereits zum Release behoben hätten und haben deshalb Überstunden gemacht, um diese so schnell wie möglich zu beheben. Für diejenigen unter euch, die betroffen waren, tut es uns wirklich leid, wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt.[...]Vielen Dank für eure Geduld und Unterstützung, das bedeutet uns eine Menge.