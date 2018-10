Command & Conquer: EA plant Remastered-Versionen der alten Teile

PC

Via Reddit hat Jim Vessella, Producer bei Electronic Arts, verkündet, dass EA an Remastered-Versionen von Command & Conquer arbeitet. Nachdem auf der diesjährigen E3 der mobile Ableger Command & Conquer - Rivals vorgestellt und von den Fans eher negativ aufgenommen wurde, habe man sich den Wunsch der Fans nach einem richtigen C&C zu Herzen genommen:

Die Command-&-Conquer-Community will das Franchise wieder auf dem PC sehen. Als C&C-Fan seit über zwanzig Jahren kann ich da nur zustimmen. Diese Forderungen im Hinterkopf haben wir einige aufregende Ideen für Neuauflagen der alten PC-Teile ausgelotet und haben den Ball bereits ins Rollen gebracht, um das anstehende 25-jährige Jubiläum zu feiern.

In den nächsten Wochen wolle man sich intensiv mit den Wünschen und Vorschlägen der Fans befassen, so Vessella weiter. Unter seinem Reddit-Eintrag beantwortet er zudem einige der zahlreichen Fragen. So werde man definitiv keine Mikrotransaktionen in die Remasters einbauen und überlegt, ob man die Balance der Klassik-Versionen beibehält oder an die aktuellen Gewohnheiten anpasst. Außerdem überlege man, ob man das klassische Interface beibehalte, oder gegen ein in Tabs unterteiltes wie in Command & Conquer 3 tausche.