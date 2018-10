Seid ihr an diesem Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs? Wenn ja, genießt eine der weltweit größten Veranstaltungen für Lesebegeisterte, denn wer weiß, wie lange sich die Buchbranche derartige Events noch leisten kann? Was Netflix damit zu tun hat, erfahrt ihr hier ebenso wie die Beantwortung der Frage, was die Eröffnung des Ubisoft-Studios in Berlin für die Hauptstadt bedeutet. Von Erfolgen und dem Niedergang der österreichischen Ex-Anno-Entwickler Max Design handelt Beitrag Nummer drei, aus dem Gamersglobal-Archiv ruft Roland Austinat nach Rettung alter Spiele, und zuletzt wird die Frage geklärt, welches Spiel als erstes Hit Points verwendete.

Wegen Netflix und Co.? Jeder Vierte liest keine Bücher mehr

WR.de am 9.10.2018, von Monika Willer

Sechs Millionen Bücherleser weniger - innerhalb von fünf Jahren. Deutschlands Literatur-Industrie steckt in der Krise, manche sehen die Dämmerung des gedruckten Wortes am Horizont. „Dabei gilt das Lesen selbst als attraktiver denn je“, weiß die Westfälische Rundschau zu berichten. „Es wird mit Entschleunigung, mit Erfüllung verbunden. Nur: Die Muße dazu schwindet. Denn die mediale Konkurrenz wächst. Smartphone und Internet fressen die Zeit, die früher für den Krimi übrig blieb.“ Auf der diesjährigen Buchmesse wird das Problem des „Verschwundenen Lesers“ auf mehreren Podiumssitzungen diskutiert, denn „wenn das Buch keine Stimme mehr hat, was wird dann aus der Demokratie?“.



Videospiel-Industrie in Deutschland: Berlin will doch nur spielen

taz.de am 3.10.2018, von Matthias Kreienbrink

Ubisoft hat Ende September sein Deutschlandstudio in Berlin eröffnet. Bis 2020 soll hier ein Entwicklerteam mit 150 Programmierern entstehen, um an internationalen Spiele-Blockbustern zu arbeiten. Anlass für die Berliner Tageszeitung, einen Blick auf die wachsende Spieleszene in der Hauptstadt zu werfen und die Frage zu beantworten, was der neue milliardenschwere Spiele-Konzern für die vielen kleinen, hier ansässigen Studios und den Standort Berlin bedeutet.



Max Design: Als die erfolgreichsten Games aus Österreich kamen

derstandard.at am 7.10.2018, von Daniel Koller

Als Anno 1602 im Jahr 1998 weltweit, aber vor allem in Deutschland, ein Verkaufshit wurde, war die österreichische Spielefirma Max Design bereits sieben Jahre alt und hatte schon eine Beinahe-Insolvenz hinter sich. Für das Online-Magazin Der Standard erklärt Max-Design-Mitbegründer Wilfried Reiter, wie stolz er auf die gemeinsam mit dem deutschen Entwickler Sunflowers erschaffenen Anno 1602 und Anno 1503 ist - und warum Letzteres trotz seines überragenden Erfolges (allein in Deutschland wurde der Titel in weniger als zwei Wochen 200.000 Mal verkauft) das Ende des Schladminger Unternehmens bedeutete. Auf selber Website findet ihr auch einen Rückblick auf Österreichs zweite erfolgreiche und längst in den Geschichtsbüchern verschwundene Spielefirma JoWood unter diesem Link.



Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Leider vergriffen!“

gamersglobal.de am 13.3.2010, von Roland Austinat

2010, in einer Zeit, in der gog.com gerade online ging und noch nicht ansatzweise die heutige Marktverbreitung hatte, klagte Roland Austinat über das Vergessen alter Spiele. „Pech gehabt, vergriffen“ oder „läuft nicht mehr“ waren die ernüchternden Erkenntnisse, wenn man einen fünf bis zehn Jahre alten Klassiker käuflich erwerben wollte. Teure Importe und eBay-Angebote waren die nicht immer erfolgreichen Alternativen. Und am Ende wartete zudem das Kompatibilitätsproblem. „Einen überwiegenden Teil neuzeitlicher Kinofilme kann ich mir entspannt zulegen und anschauen. Auch wenn sie 50 Jahre alt sind. Von anderen Kulturgütern wie Büchern mal ganz zu schweigen.“ Lest über das Stöhnen einer nicht allzu fernen Vergangenheit, in der Online-Plattformen noch keine unter aktueller Hardware laufenden Klassiker zum kleinen Preis anboten und sie somit vor dem Vergessen retteten.