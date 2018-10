Kingdom Come - Deliverance: Nächster Story-DLC im kommentierten Video

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS

Entwickler Warhorse Studios hat in einem knapp zwanzigminütigen Video mit neuen, kommentierten Spielszenen die nächste DLC-Erweiterung zum Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance vorgestellt. Unter dem schmissigen Namen Die amourösen Abenteuer des tapferen Sir Hans Capon wird der DLC für 9,99 Euro bereits am kommenden Dienstag, den 16. Oktober, für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Inhaltlich geht es um den genannten Hans Capon, der sich im spätmittelalterlichen Böhmen des Jahres 1403 in die schöne Karolina verliebt. Ihr müsst dem Freund in einer Geschichte um magische Liebestränke und verlorene Juwelen helfen, das Herz der Angebeteten zu erobern. Drei romantische humorvolle Questreihen warten auf euch, in denen ihr unter anderem Minnegedichte rezitieren, ein Würfelturnier gewinnen und ein geheimes nächtliches Rendezvous der beiden Turteltäubchen arrangieren müsst. Ein paar Hindernisse wie ungelöste Mordfälle und Überfälle der Briganten bringen etwas actionreiche Abwechslung in das amouröse Abenteuer.