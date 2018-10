Game City 2018: Sony gibt sein Lineup für das Event in Wien bekannt

PS4

Sony hat auf dem offiziellen Playstation Blog das Lineup für Game City 2018 bekannt gegeben. Das anstehende Event im österreichischen Wien wird vom 19. bis 21. Oktober zum elften Mal abgehalten und Sony hat neben kommenden PS4-Spielen, wie dem Remake von Resident Evil 2, Days Gone (Preview) und Kingdom Hearts 3, auch drei PSVR-Titel im Gepäck: das im August veröffentlichte Firewall - Zero Hour, das letzte Woche erschienene Astro Bot - Rescue Mission (im Test) und das kommende Blood and Truth (im gamescom-Anspielbericht). Hier der Überblick:

PS4:

PSVR:

Astro Bot - Rescue Mission

Blood and Truth

Firewall - Zero Hour

PlayLink: