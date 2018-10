Red Dead Redemption 2: Mögliche Trophäen-Liste aufgetaucht

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Red Dead Redemption 2 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Zwei Wochen vor Veröffentlichung des vermutlich meist erwarteten Spiels des Jahres ist nun eine mögliche Liste der Trophäen von Red Dead Redemption 2 aufgetaucht. Die Liste stammt nicht von Rockstar Games, sondern von einem User, der Screenshots aus dem Trophäen-Menü auf der PS4 angefertigt und diese in einem Forum veröffentlicht hat. Eine Antwort auf die Frage, wie er so früh schon eine Kopie des Spiels ergattern konnte, bleibt der User schuldig. Laut eigenen Angaben handelt es sich aber nicht um einen Journalisten, der eine Testversion bekommen hat. Screenshots oder gar Videos aus seiner Version erteilte er jedoch gleich eine Absage.

Solltet ihr mit Spoilern jeglicher Art zu Red Dead Redemption 2 Probleme haben, empfehlen wir euch, ab hier nicht mehr weiterzulesen – auch wenn Story-bedingte Trophäen als "versteckt" bezeichnet wurden. Unter anderem verrät die Trophäen-Liste – so es sich denn nicht um eine gute Fälschung handelt – die Anzahl der Hauptmissionen. Für die silberne Trophäe müsst ihr demnach 70 Gold-Sterne in Storymissionen erspielen. Hiervon ausgehend ließen sich nun Rückschlüsse auf die Spielzeit ziehen, die damit in etwa bei der von GTA 5 mit seinen 69 Hauptmissionen liegen könnte. Da die reine Anzahl aber nichts über ihre Komplexität und Länge aussagt, ist dieser Vergleich mit Vorsicht zu genießen – zumal die Gesamtspielzeit auch davon abhängen wird, wie viel Zeit man mit Nebenmissionen und sonstigen Beschäftigungen verbringt.

Auch zu Red Dead Online geben die Trophäen ein paar Infos. Für die Gold-Trophy "Notorious" müsst ihr etwa Rang 50 erreichen – wobei unklar ist, ob dies auch der höchste Rang sein wird. Da der Online-Modus aber erst im November an den Start gehen wird, werdet ihr davor noch ausreichend Zeit haben, sämtliche Solo-Trophäen freizuspielen. Dazu gehören auch das Erreichen von 100 Prozent Fortschritt und das Überleben von 18 Bärenattacken mit anschließendem Töten des selbigen.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4 und Xbox One.