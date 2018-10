Bully - Die Ehrenrunde: Arbeitet Rockstar an einem Nachfolger?

PC 360 PS4 Wii iOS Android andere

Der Entwickler Rockstar Games plant möglicherweise, eine Fortsetzung für das 2008 veröffentlichte Open-World-Action-Adventure Bully - Die Ehrenrunde zu entwickeln. Mögliche Hinweise darauf will jetzt die Website Rockstar Intel entdeckt haben. Wie diese berichtet, führt das Entwicklerstudio derzeit Castings in den Londoner Pinewood Studios durch. Dabei werden vor allem viele Jugendliche als Schauspieler eingeladen. Für die Charaktere werden Platznamen verwendet.

Der Casting-Aufruf enthält eine Warnung und vage Details zum geplanten Projekt. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass die Szenen mit den jungen Darstellern „leichte Gewalt und Obszönitäten“ enthalten und „mit viel Feingefühl behandelt werden.“ Das Projekt selbst wird als ein Thriller / Drama bezeichnet. Für die Vorsprechen, die vom Casting Director Jessica Jefferies überwacht werden, wird unter anderem auch die Rolle eines College Professors erwähnt. „Wir haben gesehen, wie Rockstar-Mitarbeiter mit den Angeboten in Kontakt kamen, aber wir werden nicht verraten, wer das war und wie“, heißt es in dem Bericht. Offiziell angekündigt wurde seitens Rockstar Games bisher noch nichts. Bis die Entwickler sich selbst zu dem Thema äußern, solltet ihr das Ganze also vorerst nur als ein Gerücht betrachten.