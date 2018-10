Assassin's Creed Odyssey: Bester Launch der Serie auf Xbox One und PS4

PC XOne PS4

Mit Assassin's Creed Odyssey (im Test) hat Ubisoft den nächsten Teil seiner Action-Adventure-Serie veröffentlicht. Wie der französische Entwickler und Publisher nun verkündete, legte der Titel in der ersten Verkaufswoche den bisher besten Start der Serie auf aktuellen Konsolen (Xbox One und PS4) hin. Konkrete Zahlen nannte der Spielehersteller zwar nicht, die Erwartungen des Unternehmens für die weitere Performance des Titels sind aber entsprechend groß. Seitens Senior Vice President of Sales and Marketing Geoffroy Sardin heißt es in einem Statement dazu:

Wir sind auf das, was das Entwicklerteam mit Assassin’s Creed Odyssey erreicht hat, unglaublich stolz und auch von der Resonanz der Kritiker und Spieler sehr beeindruckt. Aufgrund der Qualität des Spiels und den sehr ermutigenden Reaktionen der Fans erwarten wird, dass Odyssey einer der sich am besten verkaufenden Assassin’s-Creed-Titel aller Zeiten wird.

Der Launch sei nur der Beginn einer epischen Reise, so Sardin weiter. Man habe bereits solide Pläne für weitere Inhalte zum Spiel, die die Spieler über längere Zeit beschäftigen sollen.