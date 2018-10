The Witcher: Darsteller von Ciri, Yennefer und anderen Figuren bekannt

PC XOne PS4

Netflix hat weitere Darsteller für seine Adaption von The Witcher bekanntgegeben. Wie der Streaming-Dienst-Anbieter jüngst via Twitter verkündete, wird Ciri, die Ziehtochter des Hexers Geralt von Riva und Prinzessin von Cintra, von Freya Allan (Der Krieg der Welten, Into die Badlands) gespielt, während Geralts Geliebte, die Zauberin Yennefer von Vengerberg, von Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) verkörpert wird. Ciris Großmutter, die Königin Calanthe, wird von Jodhi May (Game of Thrones, Genius) dargestellt, während ihr Ehemann und König Eist Tuirseach von Bjorn Hlynur Haraldsson (Fortitude, Jar City) zum Leben erweckt wird.

In den weiteren Rollen wurden darüber hinaus Adam Levy (Knightfall, Snatch) als Druide Mäussack, MyAnna Buring (In the Dark, One Night) als Tissaia de Vries, die Leiterin der magischen Akademie in Aretusa, Mimi Ndiweni (Yonderland, Doctor Who) as Fringilla Vigo, Therica Wilson-Read (Fox Trap, Profile) als Sabrina Glevissig, sowie Millie Brady (The Last Kingdom, King Arthur - Legend of the Sword) als die ausgestoßene Prinzessin Renfri besetzt.

Der Besetzung nach zu Urteilen wird die erste Staffel aller Wahrscheinlichkeit nach Geschichten aus Der letzte Wunsch, wie Das kleinere Übel und Eine Frage des Preises behandeln. Der letzte Wunsch erzählt auch, wie sich Geralt und Yennefer das erste Mal begegneten. Allerdings müsste Netflix hierfür noch den Darsteller für Dandelion (hierzulande Rittersporn) bekannt geben, der eine wichtig Rolle in der Geschichte spielt. Zudem fehlen noch die Darsteller für Duny vom Erlenwald und Ciris Mutter, Prinzessin Pavetta, die in Eine Frage des Preises ihren Auftritt haben.