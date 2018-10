Star Citizen - Squadron 42: Neuer Cinematic-Trailer // Release-Details im Dezember

PC Linux

Cloud Imperium Games arbeitet bereits seit über fünf Jahren an dem MMO Star Citizen sowie der Single-Player-Auskopplung Star Citizen - Squadron 42. Während das Hauptspiel stetig weiterentwickelt wird und eine finale Veröffentlichung noch nicht abzusehen ist, stand für Squadron 42 bereits einmal ein Release-Termin für 2017 im Raum – der jedoch stillschweigend und ohne große Ankündigungen auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nun wurde ein neuer Cinematic-Trailer zu dem, im Stil der Wing Commander-Serie geplanten, Titel veröffentlicht.

Zum namhaften Cast, der die Figuren von Star Citizen - Squadron 42 in ihrer CGI-Variante verkörpert, gehören bekannte Schauspieler wie Akte X-Darstellerin Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Mark Strong und Henry Cavill. Auch in das Thema Veröffentlichung kommt allem Anschein nach wieder Bewegung. Auf der zurzeit stattfindenden Citizen-Con, in dessen Rahmen der knapp dreiminütige Trailer uraufgeführt wurde, hat Chris Roberts angekündigt, dass die Roadmap zum Release des Spiels im Dezember veröffentlicht werden soll.