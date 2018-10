PC XOne PS4

Das Genre der Schleich-Actionspiele hat eine lange Tradition, scheint aktuell aber eher ein wenig vom Aussterben bedroht zu sein. Bereits in wenigen Wochen erscheint mit Hitman 2 (Preview ) zwar der neueste Teil der Meuchelmörder-Reihe des dänischen Entwicklers IO Interactive. Nach dem letzten Teil von Thief (im Test: Note 7.0 ) oder dem ebenfalls einst von Designer-Ikonemit-initiierten Deus Ex (im Test: Note 8.5 ) scheint bei anderen eine Fortsetzung aktuell hingegen mehr als fraglich. Ubisoft hat zu einem neuen Teil der-Reihe mit Geheimagent Sam Fisher in der Hauptrolle bislang ebenfalls noch nichts verlauten lassen.Nichtsdestrotrotz möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch erfahren, welche Stealth-Actionreihe ihr persönlich am besten findet. Ist es Meisterdieb Garreth aus Thief, Nummer 47 aus Hitman oder ist es womgöglich auch Bethesdas bislang zweiteilige-Reihe? Lasst uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen, welche der Schleichaction-Reihen euer Favorit ist – oder ob ihr womöglich eine andere, nicht genannte Serie bevorzugt. Sollte Letzteres der Fall sein, scheut euch nicht davor, uns den Namen eurer Lieblingsreihe in einem Kommentar unter dieser News zu nennen. Wie immer seid ihr auch herzlich dazu willkommen, eure Meinung an dieser Stelle ausführlicher zu begründen und mit der Redaktion oder anderen Usern zu diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.