Playstation Network: Änderung der User-ID in Kürze im Previewprogramm

PS4

Lange haben die Spieler danach gerufen, erst letzte Woche gab es neue Gerüchte, jetzt macht Sony es offiziell: in Kürze wird ein ausgewählter Teil der Userschaft seine Playstation-Network-ID ändern können. Wie das Unternehmen im hauseigenen Blog verkündet, wird die Funktion in Kürze Teil eines Preview-Programms werden. Testen können sie Nutzer, die bereits in der Vergangenheit PS4-Systemsoftware-Betas ausprobiert hatten.

Geschenkt gibt es nichts und auch die PSN-Namensänderung wird kostenpflichtig sein. Beim ersten Mal ist das Feature noch umsonst, danach kostet jeder Wechsel 9,99 Euro, beziehungsweise 4,99 Euro für Playstation-Plus-Mitglieder. Sollte es irgendwie geartete Probleme mit dem neuen Namen geben, kann jederzeit kostenfrei zurück gewechselt werden. Damit eure Online-Freunde nicht verwirrt sind, könnt ihr eure neue ID gemeinsam mit der alten anzeigen lassen. Kompatibel ist die Funktion mit allen PS4-Spielen, die nach dem 1. April 2018 erschienen sind, außerdem werden einige ausgewählte Titel von vor diesem Zeitraum ebenfalls unterstützt.

Sony plant, das Preview-Programm für das Feature bis Ende November 2018 laufen zu lassen. Für alle Playstation-Nutzer zur Verfügung stehen wird die Namensänderung dann ab Anfang 2019.