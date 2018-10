Humble Store: Discovery-Pack mit ausgewählten Spielen gestartet

Im Humble Store wurde das „Discovery-Pack“ gestartet, das verschiedene Titel, wie Osiris - New Dawn, Kentucky Route Zero, Phantom Brave PC und Tricky Towers enthält. Um die Spiele zu erhalten, müsst ihr einen Mindestbetrag von 8,71 Euro (oder mehr) zahlen. Das Geld könnt ihr frei zwischen den Publishern, Humble Tip, Mental Health Foundation, Action Against Hunger, sowie einer weiteren Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier die Spiele:

Ab einem US-Dollar (0,87 Cent):

Zehn Prozent Rabatt im Humble-Store für Humble-Monthly-Abonnenten

Ab 10,00 US-Dollar (8,71 Euro):

Kentucky Route Zero - Windows, Mac, Linux (Steam + DRM-free-Download) + Soundtrack

Osiris - New Dawn - Windows (Steam)

Phantom Brave PC - Windows (Steam)

RWBY - Grimm Eclipse - Windows, Mac (Steam)

- Windows, Mac (Steam) Tricky Towers - Windows, Mac, Linux (Steam)

War for the Overworld - Windows, Mac, Linux (Steam)

Darüber hinaus erhaltet ihr einen freien Monat für Rooster Teeths Video-Service „FIRST“ (nur für Neueinsteiger), sowie als Humble-Monthly-Abonnent 1,74 Euro für das Humble-Wallet.