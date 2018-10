Borderlands 2 VR für PSVR angekündigt

PS4

Während Fans vor allem auf die Ankündigung eines neuen Teils der Borderlands-Reihe warten, gibt es nun zumindest schon mal gute Nachrichten für alle unter ihnen, die auch eine Playstation VR besitzen. Wie 2K bekanntgegeben hat, wird Borderlands 2 (im Test: Note 8.5) nämlich noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 14. Dezember 2018, für Sonys VR-Brille umgesetzt.

Borderlands 2 VR orientiert sich stark an der Vorlage – ihr dürft euch also schon mal darauf einstellen, wieder unzählige Banditen und anderes Gesindel auf Pandora ins Jenseits zu schicken. Darüber hinaus gibt es natürlich ein paar Anpassungen an die virtuelle Realität. Unter anderem werdet ihr auf eine Zeitlupenfunktion zurückgreifen können.

Bei der Steuerung wird es hingegen die Möglichkeit der freien Bewegung als auch VR-typische Teleports als Alternative geben. Neben dem Standardcontroller werden auch die Move Controller unterstützt. Das Anvisieren von Gegnern funktioniert hingegen über Kopfbewegungen.

Eine Einschränkung gibt es dann doch noch: Borderlands 2 VR wird auf die beliebte Koop-Mechanik verzichten und ausschließlich im Solomodus spielbar sein.