Fallout 76: Bethesda erklärt das System für Mikrotransaktionen

Pete Hines, der Senior Vice President of Global Marketing and Communications von Bethesda Softworks, hat in einem Interview mit den US-Kollegen von Gamespot das System für Mikrotransaktionen im kommenden Online-Survival-Spiel Fallout 76 erklärt. Die Währung für Mikrotransaktionen wird demnach als „Atom“ bezeichnet und kann im Store für verschiedene Skins und Outfits ausgegeben werden. Die Atome können durch das Abschließen verschiedener Herausforderungen verdient, oder gegen echtes Geld im Online-Shop erworben werden.

Was die Atome im Store konkret kosten werden, hat Hines noch nicht verraten. Spielern, die kein Geld ausgeben wollen, versichert er, dass man leicht an die Währung kommen wird. „Wir werfen euch diese praktisch die ganze Zeit hinterher“, erklärt der Macher. „Ihr bekommt sie als Belohnung, wenn ihr den Vault verlässt, wenn ihr eure erste Kreatur erledigt oder das erste Mal irgendwo eine Frucht pflückt. Das gibts als Belohnung für recht kleine Herausforderungen.“

Vorbesteller des Spiels erhalten gleich zu Beginn 500 Atome, die für kosmetische Dinge ausgegeben werden können. Allerdings ist noch unklar, wie viel Wert die Summe tatsächlich darstellt und was ihr euch davon leisten können werdet. Fallout 76 wird ab dem 14. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.