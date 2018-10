EA Access im Oktober: Burnout Paradise & mehr + Trial zu Battlefield V

PC XOne PS4

Battlefield V ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Electronic Arts wird seinen kostenpflichtigen Xbox-One-Service EA Access im Laufe diesen Monats um drei weitere Titel ergänzen. Wie der Betreiber bekannt gab, werden die Abonnenten im Oktober den remasterten Arcade-Racer Burnout Paradise (Testnote: 7.0), die Sportsimulation Fight Night Champion, sowie den Third-Person-Shooter Army of Two (aus dem Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramm) erhalten, der hierzulande allerdings auf dem Index steht.

Launch-Termine im Überblick:

Fight Night Champion - 10. Oktober

Burnout Paradise Remastered - 10. Oktober

Army of Two - 17. Oktober

Darüber hinaus gab der Publisher bekannt, dass die Play-First-Trial für den kommenden Ego-Shooter Battlefield V (Preview) am 9. November auf der Xbox One starten wird. Dabei werden die Abonnenten den Titel zehn Stunden lang vor dem Launch spielen können. Der erreichte Fortschritt wird im Falle des anschließenden Kaufs des Spiels in die Vollversion übertragen.