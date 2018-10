GOG-Weekly-Sale mit MDK 2, Giants - Citizen Kabuto und mehr

GOG.com bietet mit dem Beginn der Woche wieder neue DRM-freie Angebote in seinem Store. Bis zum 15. Oktober 2018 könnt ihr dort unter anderem MDK 2, Giants - Citizen Kabuto, Master of Orion - Conquer the Stars (Testnote: 7.0), Earthworm Jim 3D und weitere Titel günstiger erwerben. Hier ein paar Beispiele (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):