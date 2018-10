Resonance of Fate 4K/HD Edition: Technische Details zur Neuauflage

PC PS4

Der Entwickler Tri-Ace und der Publisher Sega haben die Details zur im letzten Monat angekündigten Remaster von Resonance of Fate bekannt gegeben. Die für PC (via Steam) und die PS4 geplante Neuauflage mit dem Titel Resonance of Fate 4K/HD Edition wird demnach Auflösungen bis 4K (3.840 x 2.160) bieten. Dabei wurden auch die alten Zwischensequenzen durch den Einsatz der hauseigenen Technologie „Deep Learning“ auf Ultra-HD getrimmt.

Durch die hochauflösende Texturen sollen nun die Gesichter und Haare der Charaktere deutlich detaillierter sein. Grafische Verbesserungen gibt es zudem bei Nebeleffekten, Lichtquellen und Schatten. Auch die Kamerawinkel wurden überarbeitet. Neben den grafischen Verbesserungen haben die Macher laut eigenen Angaben auch einige alte Bugs beseitigt und die Ladezeiten des Spiels verbessert. „Es ist ein Remaster, das immer noch über 100 Stunden Gameplay mit einem spannenden Kampfsystem bietet und wir hoffen, dass ihr Spaß damit haben werdet“, so Ryosuke Nozawa, der Game Designer des Spiels. Der Release von Resonance of Fate 4K / HD Edition soll nächste Woche, am 18. Oktober 2018 auf beiden Plattformen erfolgen.