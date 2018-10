Call of Juarez - Gunslinger: Techland deutet neues Spiel / Remaster an [Update]

PC 360 XOne PS3

Call of Juarez - Gunslinger ab 12,49 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Juarez - Gunslinger ab 9,99 € bei Amazon.de kaufen.

Update vom 9. Oktober 2018, um 10:12 Uhr

Inzwischen hat Techland zusätzlich zu den beiden zuvor veröffentlichten Bildern auch einen kurzen Clip online gestellt, in dem Silas Greaves eine Nachricht an Arthur Morgan, den Protagonisten aus Red Dead Redemption 2 (Preview), überbringt. In dieser heißt es:

Der Wilde Westen ist voller Legenden und du, Arthur Morgan, wirst schon bald einer der Größten sein, da bin ich mir sicher. Denn Legenden sterben nie. Sie verändern sich und kehren stärker als jemals zuvor zurück.

Originalmeldung vom 8. Oktober 2018, um 13:10 Uhr

Die polnische Spieleschmiede Techland will seine Fans offenbar in naher Zukunft mit einer Fortsetzung oder einem Remaster von Call of Juarez - Gunslinger (Testnote: 7.5) beglücken. Dies deuteten die Entwickler kürzlich selbst über die offizielle Facebook-Seite des Studios an. Dort wurden zwei Bilder des 2013 erschienenen letzten Ablegers der Spielreihe veröffentlicht.

Das erste Bild zeigt den Protagonisten Silas Greaves und trägt den Slogan „Legenden sterben nie“. Das zweite zeigt den Charakter, wie er auf ein Tal hinunter blickt. Dazu die Nachricht: „Ich war schon viele Jahre nicht mehr hier. Ich heiße Silas Greaves.“ Ob hier tatsächlich ein neuer Teil der Western-Serie entsteht, oder die Macher einfach das Original für neue Konsolen remastern, bleibt abzuwarten. Sobald Techland konkret wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.