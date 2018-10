Dolmen - Stars are bleeding: Zweiter Kickstarter-Versuch erfolgreich

PC

Das Science-Fiction-Rollenspiel Dolmen - Stars are bleeding hat auf Kickstarter eine zweite Chance bekommen (wir berichteten) und diese erfolgreich genutzt. Nachdem der vom H.P.-Lovecraft-Stil inspirierte Titel vom brasilianischen Entwickler Massive Work Studio zunächst an einem 90.000-Dollar-Ziel gescheitert war, programmierte man Dolmen dennoch weiter und setzte diesmal die Marke mit 15.000 Dollar wesentlich niedriger an.

585 Unterstützer spendeten 20.272 Dollar, wodurch sogar noch ein Zusatzziel erreicht wurde. So dürfen sich die designierten Spieler auf zwei zusätzliche Waffen freuen, die im neuesten Kickstarter-Update auch gleich vorgestellt wurden. Zudem arbeitet man neben der PC-Version, die zuerst 2019 auf Steam erscheinen soll, auch an Umsetzungen für PS4 und Xbox One.

Dolmen spielt auf dem düsteren Alien-Planeten Revion Prime, auf dem ihr euer Überleben unter vielen verfeindeten Rassen sichern müsst. Typische Survival- und Open-World-Elemente wie das Erstellen eigener Waffen und Rüstungen sind hier ebenso wichtig wie die zahlreichen Shooter-ähnlichen Kämpfe.