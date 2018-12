Starbreeze: Razzia in Geschäftsräumen / Verdacht auf Insiderhandel

PC PS3

Die Zukunft des schwedischen Entwicklers Starbreeze Studios (Payday, Brothers - A Tale of Two Sons - im User-Artikel) sieht aktuell ziemlich düster aus. Wie mehrere Quellen, darunter Eurogamer.net und Variety, berichten, soll es eine Polizeirazzia in den Hauptbüros des Unternehmens in Stockholm gegeben haben. Grund dafür soll der Verdacht auf Insiderhandel sein. Infolge der Durchsuchung sollen diverse Computer des Studios von der schwedischen Behörde für Wirtschaftskriminalität beschlagnahmt worden sein. Auch wurde eine Person verhaftet. Um wen es sich dabei handelt, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Zuvor war das Studio durch die schwachen Verkäufe von Overkill's The Walking Dead in die finanzielle Schieflage geraten und musste Sanierungsgelder beantragen, um eine Insolvenz zu verhindern. Gleichzeitig wurde ein Programm zur Kostensenkung und Fokussierung auf das Kerngeschäft gestartet. Infolge der Änderungen musste der CEO Bo Andersson seinen Hut nehmen. Sein Posten wurde vorübergehend von Mikael Nermark übernommen, der bereits zwischen 2011 bis 2013 als CEO tätig war und sonst als stellvertretender CEO agierte.