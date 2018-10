Guerrilla Games wirbt Rainbow-Six-Siege-Macher für geheimes Projekt an

Guerrilla Games, das Studio hinter der Killzone-Serie und dem Action-Adventure Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5), hat offenbar kürzlich ehemalige Entwickler von Ubisofts Online-Taktik-Shooter Rainbow Six - Siege (Testnote: 7.0) angeheuert. Diese sollen in die Entwicklung eines neuen und noch geheimen Projekts involviert werden. Entsprechende Hinweise darauf wurden vom Resetera-Nutzer DriftingSpirit entdeckt und in einem Beitrag zusammengefasst.

Demnach wurde auch Simon Larouche, der Director hinter Rainbow Six - Siege mit ins Boot geholt. Dieser hat in der Vergangenheit an Killzone 2 mit Guerilla Games gearbeitet. Es könnte sich bei dem neuen Projekt also um einen neuen Teil der Shooter-Reihe handeln. Bestätigt ist es natürlich nicht und das Team könnte genauso auch an der Fortsetzung von Horizon - Zero Dawn oder einer ganz neuen Marke werkeln. Zieht man die Multiplayer-Erfahrung der Rainbow-Six-Macher in Betracht, ist ein Multiplayer-Spiel, oder ein Titel mit starkem Multiplayer-Part nicht unwahrscheinlich. Man kann gespannt sein, was Guerilla Games in diesem Zusammenhang ankündigt. Möglicherweise werden wir erste Details dazu auf der E3 2019 erfahren.