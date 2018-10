Christoph ist im Freudenrausch wegen sportlicher Events am Wochenende, Dennis ist deshalb verwirrt. Dafür hat er aber ein Spinnenmann-Abenteuer beendet und tauscht sich mit seinem Kollegen aus.

Einmal mehr senden wir aus der GamersGlobal-Sportzentrale. Jeden Montag fassen wir die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Wochenendes für euch zusammen, ob nun selbst erlebt oder live verfolgt. Doch auch Ausflüge in die Welt der Videospiele gibt es zuhauf, wenn wir ehrlich sind nehmen diese sogar mehr Zeit ein, als unsere Sportschau. So reden Dennis und Christoph heute beispielsweise über Spider-Man, und wie sie das Ende wahrgenommen haben. Daraus entsteht ein kleiner Diskurs zum Thema Sony-Exclusives. Aber natürlich gibt es noch einige Punkte mehr in dieser Ausgabe des MoMoCa.

Alle Themen in der Übersicht:

00:30 Das GamersGlobal-Sportstudio rekapituliert das Wochenende

04:13 Dennis und Christoph haben Spider-Man durchgespielt und loben das Ende

09:04 Ein Exkurs hin zum starken Sony-Line-Up in diesem Jahr

12:00 Dennis ist doch schwach geworden und hat Dead Cells auf der Switch angefangen

14:22 Christoph hat außerdem 4 Blocks und Babylon Berlin geschaut

16:04 Die Vorschau: Es geht los mit einer Preview zu Hitman 2 , außerdem haben wir uns die Switch-Fassung von Diablo 3 angeschaut. Außerdem erwarten euch Tests zu My Memory of Us und Call of Duty - Black Ops 4 . Zu letzterem gibt es außerdem eine SdK und nicht zu vergessen ist Jörgs glorreiches Letsplay zu Dark Souls - Remastered , in dem er den Bewohnern Lordrans das Fürchten lehrt.

, außerdem haben wir uns die Switch-Fassung von angeschaut. Außerdem erwarten euch Tests zu und . Zu letzterem gibt es außerdem eine SdK und nicht zu vergessen ist Jörgs glorreiches Letsplay zu , in dem er den Bewohnern Lordrans das Fürchten lehrt. 18:49 Die SdK-Offensive wird ebenfalls in Kürze starten

19:23 Japan-Doku Nummer 7 erscheint ebenfalls, zudem gibt es ein Late-Bird-Angebot

20:00 Userfragen-Zeit! Beginnend mit Admiral Anger , der in Weihnachtsfeierlaune ist

20:33 Age vermisst GG-Spielelisten bei GOG

20:45 Maverick s selbsterfüllende Prophezeiung bezieht sich auf die Startseite

21:09 Apfelsaft wünscht sich, die Qualität bei Twitch-Streams einstellen zu können

wünscht sich, die Qualität bei Twitch-Streams einstellen zu können 22:29 Tschüss und einen schönen Start in die Woche!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch oberhalb dieser News als MP3 herunterladen oder anhören sowie im Folgenden via YouTube genießen (sobald die Verarbeitung abeschlossen ist). Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!