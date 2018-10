Gamestop-Tauschaktion: Red Dead Redemption 2 für zwei Spiele und 9,99€

XOne PS4

Gamestop hat eine Tauschaktion gestartet, bei der ihr kommende Titel, wie Red Dead Redemption 2 (Preview) und Call of Duty - Black Ops 4, sowie die beiden jüngst erschienenen Spiele Assassin's Creed Odyssey (im Test) und Forza Horizon 4 (im Test) zum Preis von 9,99 Euro erhalten könnt. Dafür müsst ihr zwei Spiele bei der Filiale eures Vertrauens abgeben.

Welche Titel für den Tausch akzeptiert werden, könnt ihr in der auf der offiziellen FAQ-Website veröffentlichten Liste einsehen. Auch Controller können als Tauschgut abgegeben werden. Die Aktion gilt bei allen Spielen, außer beim Xbox-exklusiven Forza Horizon 4, sowohl für die Xbox One, als auch die PS4-Versionen. Hier die Zeiträume, in denen ihr zugreifen könnt: