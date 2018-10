Call of Duty - Black Ops 4: Pre-Load-Termin für PC + Infos zu FPS-Cap

PC XOne PS4

Call of Duty - Black Ops 4 ab 50,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Call of Duty - Black Ops 4 ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Treyarchs Community Manager Rob Smith hat in einem Beitrag auf Reddit den Starttermin für die Pre-Load-Phase von Call of Duty - Black Ops 4 auf dem PC bekannt gegeben. Käufer der Windows-Version des kommenden Multiplayer-Shooters werden demnach den Download des Spiels bereits am 9. Oktober und somit drei Tage vor dem offiziellen Release anwerfen können.

Darüber hinaus gab Smith die Details zur Bildwiederholungsrate im Battle-Royale-Modus „Blackout“ bekannt. Diese lag in der Beta bei maximal 90 Bildern pro Sekunde. Für den Release soll der Cap bei 120 FPS liegen und wenn die Performance der Server sich stabilisiert, auf 144 angehoben werden. Sollte das Ganze auch dann in den ersten paar Tagen weiter stabil bleiben, wird die Bildratenbeschränkung ganz aufgehoben. Der Zombie- und die Multiplayer-Modi sollen aber vom Beginn an mit uneingeschränkter Framerate laufen. „Dies ist der richtige Plan, um vom Start weg ein reibungsloses Spiel für die gesamte Community zu gewährleisten“, so Smith. Call of Duty - Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und die PS4.