Baldur's Gate 3 befindet sich laut Brian Fargo in Entwicklung

Bild stammt aus Baldur's Gate 2 Enhanced Edition (Testnote: 7.0)

Fans von Baldur's Gate werden offenbar in der nahen Zukunft mit einem dritten Teil der Rollenspielserie beglückt. Dies ließ niemand geringerer als Brian Fargo, der Leiter von inXile Entertainment, verkünden. Das Studio brachte uns in der Vergangenheit Spiele, wie Wasteland 2 (Testnote: 8.5), Torment - Tides of Numenera (Testnote: 8.0), sowie zuletzt The Bard's Tale 4 - Barrows Deep und arbeitet aktuell bekannterweise an Wasteland 3, das 2019 erscheint.

Auf Twitter verlinkte einer der Follower auf einen Artikel aus dem Jahre 2012, in dem über eine mögliche Kickstarter-Kampagne zu Baldur's Gate 3 diskutiert wird, wobei auch Fargos Name fällt. Darauf angesprochen, antwortete Fargo: „Ich weiß zufällig, wer gerade an Baldur's Gate 3 arbeitet.“ Den Namen des Studios verriet er allerdings nicht. Spekulationen, dass dahinter möglicherweise die Larian Studios, der Entwickler hinter Divinity - Original Sin 2 (Testnote: 9.0) stecken könnten, wurden durch das Studio gegenüber WCCFTech bestritten. Der Entwickler machte darauf aufmerksam, dass das Studio gar nicht die Rechte an der RPG-Serie besitze und derzeit weiter an Divinity und dem eigenen Geheimprojekt mit dem Codenamen Gustav arbeite.