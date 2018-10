The Walking Dead: Skybound vervollständigt "The final Season"

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Skybound Entertainment hat angekündigt, die finale Staffel des Episoden-Adventures The Walking Dead - The Final Season vom, so gut wie nicht mehr existierenden, Entwickler Telltale Games zu übernehmen und die noch ausstehenden Folgen zu veröffentlichen. Auf dem offiziellen Twitter-Account Skybound Games wurde dazu folgende Meldung veröffentlicht:

Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir mit Telltale Games einen Deal abgeschlossen haben, der es uns erlaubt The Walking Dead - The Final Season fortzuführen!

Robert Kirkman, Autor der Comic-Serie von The Walking Dead und Gründer sowie Chairman von Skybound Entertainment, bestätigte dies ebenfalls auf der zurzeit stattfindenden Comic-Con in New York. Mehr Details sollen in Kürze folgen, ein offizielles Statement von Telltale steht ebenfalls noch aus.