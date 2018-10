Nintendo: Gameboy-Comeback als Smartphone-Hülle?

Wie die US-Seite Siliconera.com berichtet, hat das japanische Videospielunternehmen Nintendo bereits im März diesen Jahres ein Patent zu einer Hülle für Touchscreen-Geräte in Form eines Gameboy angemeldet. Diese erinnert nicht nur in der Optik an die Handheld-Legende aus den neunziger Jahren, sondern will wohl auch ein entsprechendes Spielgefühl vermitteln.

​​​​​​Mit dem vom Original-Gameboy bekannten integrierten Steuerkreuz und den Bedienknöpfen auf der Oberfläche könnten die Eingabeinformationen auf den Touchscreen übertragen und so eine präzise Steuerung ermöglicht werden. Da das Sichtfenster der Hülle deutlich kleiner als das Display des entsprechenden Gerätes sein wird, dürfte auch das originale Seitenverhältnis eingehalten werden.

Die genauen Pläne von Nintendo bezüglich der Hülle sind noch nicht bekannt. Denkbar wäre, so mutmaßt Siliconera.com, dass darüber nachgedacht wird, Teile des entsprechenden Spielekatalogs des Gameboys für Smartphones umzusetzen und anzubieten.