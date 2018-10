Steam-Weekend-Deals: Stardock-Publisher-Sale und weitere Angebote

Steam bietet an diesem Wochenende Titel aus dem Portfolio des Publishers Stardock zu reduzierten Preisen an. Unter anderem könnt ihr dort Sins of a Solar Empire - Rebellion, Galactic Civilizations 3, Offworld Trading Company und weitere Titel günstiger erwerben. Darüber hinaus gibt es einen Franchise-Sale für die Total-War-Warhammer-Serie und es werden Rabatte auf Titel, wie The Crew 2 (Testnote: 7.0), Dead Cells, Oxenfree (Testnote: 8.0) und Salt and Sanctuary gewährt. Als Angebot des Tages erhaltet ihr einen Preisnachlass auf Little Nightmares (Testnote: 8.0). Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):