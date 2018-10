Trine 3 - The Artifacts of Power erscheint offenbar für die Switch

PC Switch PS4 Linux MacOS

Der finnische Entwickler Frozenbyte setzt seinen Puzzle-Platformer Trine 3 - The Artifacts of Power (Testnote: 6.5) offenbar in naher Zukunft auch für die Switch um. Darauf lässt der kürzlich entdeckte Eintrag in der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) schließen. Dort wurde der Titel bereits im September für Nintendos Hybridkonsole geprüft.

Eine offizielle Ankündigung dazu steht noch aus. Ob die Switch-Umsetzung irgendwelche Verbesserungen oder exklusive Features bieten wird, ist bisher noch nicht bekannt. Trine 3 - The Artifacts of Power ist bereits seit August 2015 für Windows, Mac, Linux und die PS4 erhältlich.