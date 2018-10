Druidstone: Spiel hat den Alphastatus erreicht

PC

Die Entwickler von Druidstone - The Secret of the Menhir Forest haben sich nach ihrer Sommerpause auf ihrem Blog zurückgemeldet, wie geplant hat das Spiel mittlerweile den Alphastatus erreicht. Das bedeutet, dass das Spiel komplett durchspielbar ist und alle wichtigen Features implementiert sind. Die letzten Tage hat Art Director Juho Salila es sich nicht nehmen lassen und bei einem Selbstversuch lediglich drei Abstürze, beziehungsweise Spielunterbrechungen, erlebt, deren Ursachen bereits behoben wurden.

Ab nächster Woche will sich das Entwicklungsteam neu aufstellen. Dabei sollen die Erkenntnisse der Alphatestphase analysiert und eine entsprechende Planung erstellt werden, wie der nächste Meilenstein, die Betaphase, erreicht werden kann.

Druidstone soll ein Rollenspiel im Stil der alten Gold-Box-Spiele von SSI, wie etwa Pool of Radiance, angereichert mit Roguelike-Elementen werden. Ctrl Alt Ninja besteht aus Entwicklern, die bereits an der Erstellung von Legend of Grimrock (GG-Test: 7.5) beteiligt waren und seit Herbst 2016 an Druidstone arbeiten. Im Fokus steht aktuell der PC, zu weiteren Plattformen oder einem Veröffentlichungszeitpunkt hat sich das Studio bisher nicht geäußert.