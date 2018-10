Humble-Monthly im November: Hitman und zwei weitere Titel für 10€

PC XOne PS4 Linux

Humble gab die ersten Titel für das Monthly-Abo-Bundle im November bekannt. Diesmal könnt ihr das Action-Adventure Hitman (Testnote: 9.0), das Metroidvania Hollow Knight (im User-Artikel) und das Early-Access-Survival-Spiel 7 Days to Die zum Preis von rund 10 Euro erhalten.

Die drei Titel können direkt nach Abschluss des Abonnements heruntergeladen und gespielt werden. Das Abo könnt ihr gleich danach wieder kündigen und behaltet nicht nur die genannten Spiele, sondern erhaltet auch alle Titel, die Humble für das November-Bundle geplant hat. Letztere werden zu Beginn des kommenden Monats bekannt gegeben. Auf den Rabatt von zehn Prozent im Humble-Store müsst ihr bei der sofortigen Kündigung allerdings verzichten.

Mit dem start des November-Bundles hat Humble auch die restlichen Spiele für Oktober bekannt gegeben. Abonnenten, die im vergangenen Monat das Abo abgeschlossen hatten, erhielten gleich zu Beginn den Team-Shooter Overwatch (Testnote: 9.5). Später wurden zudem das Echtzeit-Strategiespiel Dungeons 3 (Testnote: 6.5) und das Wimmelbild-Spiel Hidden Folks hinzugefügt. Der Rest des Bundles besteht aus dem Simulationsspiel American Truck Simulator (Testnote: 7.5), dem Sammelkartenspiel Gremlins, Inc., dem Point-and-Click-Adventure Old Man's Journey, dem Ego-Adventure We Were Here Too und dem Musikspiel Wandersong.