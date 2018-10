Telltale Games: Notbesetzung wurde offenbar ebenfalls entlassen [Upd.]

Update:

Wie Rachel Noel in einem weiteren Tweet klarstellt, gibt es „noch immer gute Leute bei Telltale Games“. Nur ihr Team sei entlassen worden. Damit reagiert die Narrative-Designerin offenbar auf die Spekulationen um die endgültige Schließung des Studios. Zuvor stellte sie in einem Tweet klar, dass sie nur alle über ihr Status informieren wollte und „nichts zu der Zukunft des Unternehmens zu sagen hat.“ Somit bleibt unklar, wie viele Leute das Studio noch übrig hat und ob noch an irgendwelchen Projekten gearbeitet wird.

Originalmeldung:

Letzten Monat erreichte uns die Nachricht, dass Telltale Games seine 250 Mitarbeiter umfassende Belegschaft zum größten Teil entlassen und das Studio geschlossen hat. Lediglich 25 Mitarbeiter wurden als „Notfallbesetzung“ behalten, die für einen unbestimmten Zeitraum die Verpflichtungen des Unternehmens gegenüber seinem Vorstand und den Partnern erfüllen sollten. Gleichzeitig wurde die Frage nach dem Schicksal der letzten Staffel der Walking-Dead-Serie aufgeworfen. Der Abschluss von Clementines letztem Abenteuer wird allerdings immer unwahrscheinlicher, denn nun mussten auch die restlichen Mitarbeiter ihren Hut nehmen.

Erst gestern sagte der Autor und Mitschöpfer des Walking-Dead-Franchises Robert Kirkman im Rahmen der aktuell in New York laufenden Comic-Con, dass er „guter Dinge sei“, dass die finale Staffel noch fertiggestellt wird. Alle Beteiligten würden derzeit versuchen sicherzustellen, dass die Geschichte von Clementine zu Ende erzählt wird. Nun meldete sich allerdings Telltales ehemaliger Narrative-Designer Rachel Noel via Twitter zu Wort und informierte ihre Follower, dass auch die restlichen Mitarbeiter nun entlassen wurden:

Erinnert ihr euch noch daran, dass es eine kleine Crew gab, die für eine Weile bleiben sollte und ich ebenfalls zu dieser Gruppe gehörte? Offenbar nur ein Scherz, denn wir wurden nun ebenfalls alle entlassen.

Ob Telltale nun, wie im vergangenen Monat noch beabsichtigt, irgendwelche Partnerstudios mit dem Abschluss von The Walking Dead - The Final Season beauftragen wird, oder die zweite Episode der Staffel tatsächlich die letzte bleiben wird, bleibt nach wie vor unklar.