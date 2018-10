PSN: Option zur Änderung des eigenen Namens wird immer wahrscheinlicher

PS4

Nachdem Sony erst kürzlich eine Testphase mit Fortnite bezüglich Crossplay mit anderen Konsolen startete (siehe auch Jetzt doch: Sony erlaubt Crossplay – Betaphase mit Fortnite gestartet), könnte das Unternehmen in Zukunft einen weiteren Wunsch der Spieler erfüllen. Wie Kotaku berichtet, steckt Sony nämlich derzeit mitten in den Vorbereitungen, Änderungen am eigenen Namen im PSN zu ermöglichen.

Als Quelle gibt Kotaku vier nicht näher benannte Mitarbeiter unterschiedlicher Entwicklerstudios an. Diese sollten unter anderem sicherstellen, dass ihre Spiele mit den Namensänderungen kompatibel sein werden. Von einer dieser Personen wurde dem Magazin zudem ein Bild eines internen Sony-Dokuments übermittelt, auf dem ein Bild eines PSN-Profils mit dem Zusatz "Edit Username" abgebildet ist.

Sony hat sich bisher nicht zu dem Bericht geäußert. Unklar bleibt außerdem, wie lange es noch dauern wird, bis die Möglichkeit der Namensänderung online geht und ob ihr dafür bezahlen müsst.