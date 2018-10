Nach einem Jahr Pause habt ihr ab sofort wieder die Möglichkeit, die freien Minuten an euren Wochenenden mit Geschichten rund um euer Lieblingshobby in Form der Lesetipps zu füllen. Zum Start reisen wir genau zwanzig Jahre in die Vergangenheit und erinnern an die ersten Momente mit einem der einflussreichsten Spiele der Geschichte. Philosophisch wird es bei einer Masterarbeit über Spiele und ihre Wirkung auf eigene Erlebnisse. Außerdem werden in WoW jetzt Schätze gesammelt, beim Stöbern im GamersGlobal-Archiv ist ein kritischer Beitrag über Indie-Spiele zutage gekommen und wir zeigen euch die besten Fehlermeldungen aller Zeiten.



Weißt du noch? 20 Jahre Half-Life

videospielgeschichten.de am 29.9.2018, von Denis Hanert

In diesem Monat wird Valves Ego-Shooter Half-Life bereits 20 Jahre alt. Wie war das damals, als plötzlich dieses Spiel da war, das alles neu machte und einen wahren Hype bei Spielern und Spielekritikern entfachte? Denis Hanert erinnert sich auf videospielgeschichten.de etwa an die Explosion im Kernlabor, die „einen Grafiklag noch nie erlebter Ausmaße auslöste“ und an die längst vergessenen Probleme, dass damals nicht jedes Spiel ohne die aktuelle 3D-Hardware lief: „Sämtliche Spiele nutzten die 3Dfx-Schnittstelle. Mein Rechner mit seiner eigentlich guten Direct-3D-Karte war zu nichts mehr zu gebrauchen. Aus heutiger Sicht eine furchtbare Zeit der 3D-Entwicklung.“

Von der abenteuerlichen Art, Half-Life zu zweit an einem Rechner zu spielen und über das wegweisende Counterstrike kommt Hanert zu einem Fazit, das wohl viele Spieler eines bestimmten Alters kompromisslos unterschreiben werden: „Genau diese Spiele wie Half-Life sind es, die uns so tief in Erinnerung bleiben. Spiele, die aus der endlosen Masse über Jahre herausragen. Spiele, die du so gerne nochmal ein allererstes mal spielen würdest.“

Digitale Spiele als historische Erlebnisräume

gespielt.hypotheses.org am 10.8.2018, von Felix Zimmermann

Wer sich einen Eindruck davon machen möchte, wie eine Masterarbeit zum Thema Videospiele aussieht, kann sich durch eine Zusammenfassung der Arbeit „Digitale Spiele als historische Erlebnisräume" von Felix Zimmermann wühlen. Auf philosophischer Ebene nähert sich dieser Gefühlen, Atmosphären und Erinnerungen, die viele vor allem narrative Spiele in uns wachrufen. So analysiert er anhand von Gone Home: „Wir betreten einen Raum, der nur von einem lodernden Kaminfeuer in ein orangenes Licht getaucht wird. Das Holz knackt. Draußen ist es dunkel, der Wind weht hörbar am Fenster vorbei, der Regen prasselt. Eine Schallplatte läuft, Miles Davis. Vor dem Kamin steht ein alter Ledersessel, die Armlehne abgewetzt. [...] Hier entsteht bereits eine Vergangenheitsatmosphäre, noch unbestimmt, aber wahrnehmbar. Sie kann heimelig sein, weil sie uns an das Zuhause unserer Kindheit erinnert. Sie kann mysteriös sein, weil uns die Geschichte des Raumes bisher noch verschlossen bleibt. Sie kann beruhigend sein, weil sie von einer vergangenen, langsameren Zeit zeugt.“

Davon, dass digitale Spiele eine „sinnhafte Konstruktion von Welt“ sein wollen und ob es, wie Zimmermann behauptet, wahr ist, dass es darum geht, „sich die virtuelle Welt, die einem präsentiert wird, untertan zu machen“, könnt ihr euch in seinem langen, nicht immer einfach zu verfolgenden Auszug selbst ein Bild machen.

Schatzsucher in World of Warcraft

spiegel.de am 3.10.2018, von Dominik Schott

Für die einen ist es nach wie vor Lebensinhalt Nummer Eins, für andere eine prallgefüllte Schatztruhe: World of Warcraft. Da Blizzard nicht müde wird immer wieder neue Geheimnisse, die oftmals nichts mit dem Spiel an sich zu tun haben, in das Programm einzubauen, hat sich eine Gruppe von mittlerweile über 100.000 Spielern gegründet, die sich „WoW-Schatzsucher“ nennt und jede Zeile Programmcode und jeden Winkel der Spielwelt nach Eastereggs und Anspielungen auf Popkulturelles durchforstet. „Ich beobachte das Flugverhalten der Vögel, erkunde Ruinen und klettere auf Häuserdächer“, berichtet hier eine Französin. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Details, die vorher nicht da waren und das macht mehr Spaß, als jede vorgeschriebene Quest oder Geschichte."

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Das Indie-Märchen

gamersglobal.de am 27.9.2012, von Jörg Langer

Eine heiße Diskussion über das Pro und Kontra von Indie-Spielen entsteht, als Jörg Langer 2012 in seiner Kolumne „Langer lästert“ die Überflüssigkeit eines Großteils der Indie-Produktionen und Spiele-Mods anprangert. „Steam Greenlight hier, Indie-Bundle XY da, Zombie-Full-Conversion dort. Man könnte meinen, die Spielewelt würde von solchen Projekten angetrieben statt von jenen, hinter denen große Teams und erfahrene Leute stehen. Erstaunlicherweise bringen diese Hobby- und Klitschen-Leute – manchmal – wahre Perlen heraus. Aber der überwiegende Teil ihrer Ergüsse ist doch ziemlicher Schrott oder zumindest unerheblich. Die meisten Ideen hinter Indie-Projekten sind geklaut, ob bei neuen Spielen oder uralten.“

Nicht nur wegen des wohl längsten Schachtelsatzes in der GamersGlobal-Historie, den der Autor - gewollt oder ungewollt - zu Beginn dem Leser vorsetzt, sondern auch wegen der vielen User-Kommentare, die anhand von Pro-Beispielen letztendlich eine Liste von Indie-Perlen ergeben, ist „Das Indie-Märchen" von Jörg Langer auch nach sechs Jahren eines erneuten Durchlesens würdig. Zumal sich der Anteil an Indie-Titeln seither exponentiell vergrößert hat - und mit ihm die Schere zwischen gelungenen und weniger gelungenen Spielen.

Fundstück der Woche: The Thirteen Greatest Error Messages Oft All Times (Englisch) technologizer.com am 18.9.2008, von Harry McCracken

„To err is human, but to really foul things up you need a computer.“ Mit diesen ach so wahren Worten beginnt ein großes Special auf dem amerikanischen Tech-Blog technologizer.com zum Thema Fehlermeldungen auf dem Monitor. Wer einmal die „Guru Meditation“ auf dem Amiga oder Windows' „Red Screen of Death“ zu Gesicht bekommen hat, ahnt, was ihn bei dieser Sammlung von 13 legendären Meldungen erwartet. Und wie kreativ manch einer mit dem wohlbekannten „404 - file not found“ umgeht, erfahrt ihr hier auch.

Ben Daglish war in den 1980ern und 1990ern jedem ein Begriff, der sich mit der Musik in Spielen der Heimcomputer näher befasste. Der Engländer war unter anderem für die bekannten Melodien aus Gauntlet, The Last Ninja und They Stole A Million verantwortlich. Am 1. Oktober erlag Daglish dem Lungenkrebs, er wurde 52 Jahre alt. Als Hommage gibt es zum Abschluss ein kleines Best of seiner Werke im Video.

Wenn ihr selbst interessante Links zum Thema Computerspiele entdeckt und diese der GamersGlobal-Leserschaft keinesfalls vorenthalten wollt, freut sich die Autorin über eine private Nachricht.