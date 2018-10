Red Dead Redemption 2: Laut Microsoft auf der XOne X mit nativen 4K

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

Red Dead Redemption 2 ab 69,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der kommende Open-World-Western Red Dead Redemption 2 (Preview) wird auf den leistungsstärkeren Konsolen von Sony und Microsoft (Xbox One X und PS4 Pro) bekannterweise dank mehr Hardware-Power etwas schicker als auf den Standard-Systemen aussehen. Auf der Xbox One X soll der Titel laut Microsoft sogar in der nativen 4K-Auflösung (Ultra-HD) laufen.

Dies hat Microsofts französischer Arm kürzlich via Twitter bestätigt. Die üblichen Features, wie HDR werden natürlich ebenfalls unterstützt. Angaben zur Bildwiederholungsrate wurden zwar nicht gemacht, diese dürfte aber aller Wahrscheinlichkeit nach bei 30 Bildern pro Sekunde liegen. Ob auch auf der PS4 Pro native 4K geboten werden, oder hier wieder via Checkerboard-Rendering hochskaliert wird, ist nicht bekannt. Red Dead Redemption 2 wird noch diesen Monat, ab dem 26. Oktober 2018, für Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.