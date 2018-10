PS-Plus: Sega bestätigt Yakuza Kiwami für November [Update]

PS4

Update vom 5. Oktober 2018, um 09:28 Uhr

Die britische PR-Managerin des Publishers Sega, Sarah May Wellock, hat inzwischen via Twitter Yakuza Kiwami für den PS-Plus-Programm im November ebenfalls bestätigt. „Dies ist keine Übung. Yakuza Kiwami wird Teil des Lineups für PS-Plus im November sein“, heißt es in dem Tweet.

Originalmeldung vom 4. Oktober 2018, um 11:42 Uhr

Normalerweise werden die Spiele, die den PS-Plus-Abonnenten im nächsten Monat im Rahmen des kostenpflichtigen Programms zum Download bereitstehen, erst gegen Ende des laufenden Monats bekannt gegeben. Allerdings hat Sony offenbar schon jetzt die Titel für November 2018 verraten. Demnach können sich die PS-Plus-Mitglieder auf den First-Person-Shooter Bulletstorm (Testnote: 8.5) in der „Full Clip Edition“ und das Action-Adventure Yakuza Kiwami freuen.

Dies geht aus einer Anzeige hervor, die kürzlich auf der offiziellen Homepage von Sony veröffentlicht wurde (siehe Teaserbild). Dort wirbt der Hersteller mit den beiden Titeln für das PS-Plus-Abo. Eine offizielle Bestätigung in Form einer Pressemitteilung liegt dazu bisher nicht vor.