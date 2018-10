Switch: Nintendo soll angeblich ein neues Modell für 2019 planen

Switch

Dem Bericht des Wall Street Journals zufolge plant der japanische Hersteller Nintendo, im kommenden Jahr eine neue Version seiner Hybrid-Konsole Switch auf den Markt zu bringen. Das US-Wirtschaftsblatt beruft sich dabei auf Zulieferer und andere Nintendo-nahe Quellen. Die Markteinführung des neuen Modells soll demnach in der zweiten Jahreshälfte 2019 erfolgen.

Laut den Insidern wägt Nintendo derzeit noch ab, welche Hardware in das neue Modell verbaut werden, welche Software-Features das Gerät bieten und wie die Preisgestaltung ausfallen soll. Eine Option wäre die Verbesserung des verbauten Displays. Das derzeitige Modell der Switch nutzt ein Low-End-LCD, das Technologien, die in den aktuellen Smartphones längst zum Standard gehören, vermissen lässt. „Ein Display-Update würde es heller, dünner und energieeffizienter machen“, so die Quelle. Der Insider erwartet allerdings nicht, dass in dem neuen Modell bereits die organischen Leuchtdioden (OLED) aus Apples iPhone X zum Einsatz kommen. Nintendo selbst hat den Bericht des Wall Street Journals bisher nicht kommentiert.