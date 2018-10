Sekiro - Shadows Die Twice: New-Game-Plus und Details zum Storytelling

PC XOne PS4

From Softwares kommendes Action-Adventure Sekiro - Shadows Die Twice (im TGS-Bericht) wird bereits zum Release im kommenden Jahr mit einem New-Game-Plus-Modus aufwarten. Dies hat der Studio-Präsident Hidetaka Miyazaki kürzlich in einem Interview mit Polygon bestätigt. Details dazu verriet er zwar nicht, merkte aber an, dass die Mechanik ähnlich wie in den Dark-Souls-Spielen funktionieren und sich in die Geschichte des Spiels einfügen wird.

Darüber hinaus gab Miyazaki an, dass der erzählerische Ansatz in Sekiro sich nicht groß von den bisherigen Spielen des Studios unterscheidet. Spieler werden nach wie vor die Welt erforschen und Hinweise entdecken müssen, um tiefer in die Geschichte einzutauchen. Die Story soll allerdings verständlicher ausfallen, da sich das Spiel diesmal um einen festen Protagonisten dreht. Der Titel wird ab dem 22. März 2019 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.