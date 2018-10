Blizzard Entertainment: Mike Morhaime tritt als Präsident zurück

Overwatch ab 29,93 € bei Amazon.de kaufen.

Activision Blizzard gab heute bekannt, dass der bisherige Präsident Mike Morhaime nach 27 Jahren von seinem Posten zurücktreten wird. Zu seinem Nachfolger wurde J. Allen Brack ernannt, der bisher als Executive Producer für World of Warcraft verantwortlich zeichnete. Morhaime bleibt derweil Blizzard weiterhin in der Rolle als Strategic Advisor erhalten.

Morhaime ist neben Allen Adham und Frank Pearce einer der Gründer von Silicon & Synapse, das später zu Blizzard Entertainment wurde. In seinen Anfangszeiten war er unter anderem in die Entstehung von Diablo (im User-Artikel), Warcraft - Orcs & Humans und Blizzards Online-Spieleplattform Battle.net als Entwickler involviert. Als Executive Producer war er für Warcraft 3 - Reign of Chaos und als Producer für Warcraft 2 - Tides of Darkness, Diablo 2, das World-of-Warcraft- und das Starcraft-Franchise sowie Overwatch (Testnote: 9.5) verantwortlich.

In seinem Statement bedankt sich der Macher bei „allen talentierten und hart arbeitenden Leuten von Blizzard“ für ihre Hingabe, Leidenschaft und Kreativität. „Es war ein Privileg, dieses Team anzuführen und ich bin auch Blizzards Spiele-Community sehr für ihre Unterstützung dankbar“, so Morhaime. Seitens des neuen Präsidenten Brack heißt es zum Führungswechsel: