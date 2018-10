Xcom 2: War of the Chosen - Tactical Legacy Pack erscheint in Kürze

PC

Xcom 2: War of the Chosen ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Xcom 2: War of the Chosen ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 9.10.2018 erscheint für Xcom 2: War of the Chosen (im Test mit Note 9.5) der Tactical Legacy Pack-DLC für den PC. Herzstück der Erweiterung sind die neuen Spielmodi. In den Legacy-Einsätzen kämpft ihr euch mit einem Trupp Soldaten durch aufeinanderfolgende, miteinander verbundene Einsätze. Diese lassen euch in vier Story-Missionen mit insgesamt 28 Karten die Ereignisse nachspielen, die sich zwischen Xcom - Enemy Unknown (Testnote: 8.5) und Xcom 2 (im Test mit Wertung 9.0) ereignet haben. Ihr begleitet verschiedene, aus Xcom 2 bekannte Charaktere, unter anderem beim Aufbau des Widerstandes gegen die außerirdischen Invasoren, der Errichtung eurer fliegenden Basis und der Befreiung von Mitgliedern des Widerstandes aus den Händen der Aliens. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, Missionen prozedural generieren zu lassen.

Ebenfalls enthalten ist ein Editor, mit dem ihr eigene Einsätze erschaffen könnt. Karten und das Aussehen von Soldaten und Feinden können zwar nicht völlig frei gestaltet werden, es gibt aber umfangreiche Optionen zur Gestaltung von Länge, Schwierigkeit, Zusammensetzung und Zielen der Missionen. Weitere Inhalte des DLCs sind alle der über 100 Herausforderungen, die ursprünglich nur für begrenzte Zeit für War of the Chosen veröffentlicht worden sind, neue Waffen und Rüstungen sowie erweiterte Möglichkeiten des Fotokabinenmodus und zur Gestaltung eurer Soldaten.

Das Tactical Legacy Pack ist für Besitzer des Hauptspiels inklusive der War-of-the-Chosen-Erweiterung bis zum 3.12.2018 kostenlos erhältlich. Danach gilt eine unverbindliche Preisempfehlung von 7,99 Euro. Ein Release für Konsolen ist derzeit nicht geplant. Im folgenden Video erhaltet ihr anhand von Gameplay-Szenen einen Überblick über die Features des DLCs.