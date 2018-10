Star Wars - The Old Republic: Update "Ruhm und Reichtum" veröffentlicht

PC

Bioware hat ein kleineres Update mit dem Titel Ruhm und Reichtum für Star Wars - The Old Republic veröffentlicht und hebt das Spiel damit auf die Version 5.9.3. In dem Patch verschlägt es den Spieler in das neue Kriegsgebiet "Himmelsschredder", welches in einem verlassenen Industriekomplex auf dem Gasriesen Vandin angesiedelt ist. Dort können zwei gruppierungsübergreifende Teams aus acht Spielern in einem Kampf um, wie es der Titel schon verrät, Ruhm und Reichtum gegeneinander antreten.



Das Prinzip der Mission ist diesmal, im Gegensatz zu den herkömmlichen Aufgaben im Spiel, eher sportlicher Natur. Der Hersteller nennt den 8-gegen-8-Zuschauersport "Huttenball" und fasst das Spielprinzip ganz knapp zusammen:

Schnappt euch den Ball, werft den Ball und arbeitet zusammen, um ihn über die Linie des gegnerischen Teams zu bringen und zu punkten.

Was sich zuerst wie eine einfache Variante von American Football anhört, ist es letztendlich aber nicht, denn ihr könnt euch mit den herkömmlichen Mitteln eurer Waffen und Fähigkeiten dem Gegner zur Wehr setzen. Ebenso müsst ihr auch auf tödliche Säulen aus Säurefeuer, elektrische Schockfallen und Giftgas achten. Dabei müsst ihr nicht immer fair bleiben, denn Kämpfe und Betrug sind nicht nur erlaubt, sondern in höchstem Maße sogar erwünscht.