Darksiders 3: Neuer Trailer zeigt Fury mit neuer Form in Aktion

Gunfire Games und THQ Nordic werkeln weiterhin fleißig an der Fertigstellung von Darksiders 3 (im gamescom-Bericht) und zeigen mit einem jüngst veröffentlichten Trailer neues Material aus dem kommenden Action-Adventure. In dem Clip bekommt ihr unter anderem eine weitere Form von Fury zu sehen, mit der sie offenbar in der Lage ist, bestimmte Wände aus blauem Gestein zu erklimmen, indem sie eine Art rollenden Schutzkäfig aus den Steinen um sich herum formt.

Darüber hinaus wird der Einsatz eines riesigen Hammers gezeigt, mit dem Fury brachial unter ihren Gegnern aufräumt, was beweist, dass sie im Verlauf des Spiels mehr Kriegswerkzeuge als nur ihre Peitsche nutzen wird. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Darksiders 3 wird ab dem 27. November für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.