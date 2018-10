Humble Store: Overwhelmingly Positive Bundle 2 gestartet

Humble hat in seinem Store den „Overwhelmingly Positive Bundle 2“ gestartet, das Spiele mit besonders positiven Steam-User-Bewertungen enthält, darunter Nuclear Throne, Wuppo, Momodora - Reverie Under The Moonlight, Opus Magnum und Soma (Testnote: 7.0). Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend der Inhalt im Detail:

Ab einem US-Dollar (0,87 Euro):

Simulacra

Subsurface Circular

Wuppo

Zehn Prozent Rabatt auf das Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 6,51 US-Dollar (5,64 Euro):

Lisa

Momodora - Reverie Under The Moonlight + Soundtrack

Nuclear Throne

Soma

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,99 Euro):