Mutant Year Zero - Road to Eden: Gameplay-Video der Gamescom-Demo veröffentlicht

PC XOne PS4

Publisher Funcom und die Entwickler von The Bearded Ladies haben neues Gameplay-Material zu ihrem kommenden Rundentaktik-Titel Mutant Year Zero - Road to Eden (zur Angespielt News) veröffentlicht. In dem gut 20-minütigen Video kommentieren für euch Chef-Designer Lee Varley und Produzent Mark Parker die Demo-Kampagne, die Fachbesucher auf der diesjährigen Gamescom anspielen konnten.

Mutant Year Zero - Road to Eden ist eine Adaption des schwedischen Pen-and-Paper-Rollenspiels Mutant. In einer nicht allzu fernen, post-apokalyptischen Zukunft besteht eure Aufgabe darin, das Überleben eurer Gruppe zu sichern. Mit euren Helden, anthropomorph-mutierten Tieren, könnt ihr in Echtzeit die Welt des Spiels erforschen, erst in den Kampfsequenzen wird in den Rundentaktik-Modus gewechselt. Die Mechanik des Titels erinnert dabei stark an die im Jahr 2012 erfolgreich neu gestartete Xcom-Serie. Mutant Year Zero - Road to Eden soll am 4. Dezember 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.