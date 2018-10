Mag keine Fighting Games 32% Street Fighter 18% Mortal Kombat 16% Soul Calibur 9% Tekken 8% Dead or Alive 7% Eine andere Reihe 4% Dragon Ball 2% Injustice 2% BlazBlue 0% The King of Fighters 0% Marvel vs. Capcom 0% Fatal Fury 0% Art of Fighting 0% Arcana Heart 0%

News-Update (Ergebnis):Die liebste Fighting-Game-Reihe der Umfrageteilnehmer ist mit rund 18 Prozent Capcoms-Serie. Der Brutaloprüglerfolgt mit 16 Prozent der Stimmen nur knapp dahinter auf Platz 2. Bandai Namcossichert sich hauchdünnen Vorsprung vorden letzten Platz auf dem Treppchen.komplett mit etwa 7 Prozent die Top 5. Das Gesamtergebnis könnt ihr weiter unten einsehen.Ursprüngliche News:Prügeln kann man sich in Computer- und Videospielen bereits seit geraumer Zeit in allen Facetten. Gerade auf klassischen Spieleplattformen wie dem Neo Geo könnte man fast meinen, dass es abseits des Genres der Fighting Games kaum etwas anderes gab. Das hierzulande, ob fälschlich oder nicht, gerne als Beat 'em up bezeichnete Spielegenre ist wie gehabt populär – ganz besonders auch in Japan. Doch es sind längst nicht mehr nur SNK oder Capcom, die für Nachschub sorgen. Auch aus dem Westen kommt mit Spielereihen wieundvonNetherrealm Studios stetiger Nachschub.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, welche Fighting-Game-Reihe bei euch am höchsten in der Gunst steht. Zählt ihr eher zu den Freunden klassischer 3D-Prügler wie, dem Waffenprüglervon Bandai Namco, das noch diesen Monat mit Soul Calibur 6 (Preview ) in die nächste Runde geht, der seit Jahrzehnten berühmten-Serie oder vielleicht auch zu (für westliche Verhältnisse) Exoten wie den hierzulande weniger berühmten Prügelreihen wie ArcSystem Works? Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Bedenkt dabei bitte, dass wir unmöglich jede Fighting-Game-Reihe einzeln aufführen können. Solltet ihr einen anderen Favoriten haben, lasst es uns in den Kommentaren unter dieser News wissen. Dort dürft ihr uns auch gerne näher begründen, weshalb ihr diese oder jene Reihe bevorzugt und eure Meinung mit der Redaktion und den anderen Usern nach Herzenslust ausdiskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Danach schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.