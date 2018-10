Harry Potter: Video-Leak soll ein unangekündigtes RPG zeigen

Warner Bros. soll aktuell angeblich an einem noch nicht offiziell angekündigten Rollenspiel im Harry-Potter-Universum arbeiten. Dies berichtet zumindest der Reddit-User VapeThisBro, der an einem Fokus-Gruppentest für den Titel teilgenommen haben will. Auf dem YouTube-Kanal „Rasta Pasta“ wurde ein Video online gestellt, das angeblich geleakte Szenen aus dem besagten Titel zeigt. Unter dem Clip ist zudem eine detaillierte Beschreibung des Spiels zu finden.

Demnach versetzt euch der Titel ins 19. Jahrhundert. Ihr spielt einen Schüler von Hogwarts - der Schule für Hexerei und Zauberei - der sich in seinem fünften Jahrgang befindet. Ihr seid ein talentierter Magier und seid in der Lage, Überreste uralter Magie aufzuspüren. Schon kurz nach euer Ankunft sorgen seltsame Ereignisse im Verbotenen Wald für Unruhe innerhalb der Burgmauern. Gemeinsam mit dem Professor Eleazar Fig begebt ihr euch auf eine Reise durch „vertraute und nicht zuvor gesehene Orte“, um mehr über diese Ereignisse zu erfahren.

Als Spieler sollt ihr in der Lage sein, verschiedene Tränke herzustellen, neue Zauber zu erlernen und „fantastische Tierwesen“ zu entdecken. Im Verlauf des Abenteuers stellt ihr euch dunklen Zauberern, Goblins und anderen übernatürlichen Feinden. „Das Schicksal der Zauberwelt liegt in euren Händen“, erklärt die Video-Beschreibung. Zu den Features des Spiels heißt es:

Reise nach Hogwarts, um ein Zauberer in einer der acht verschiedenen Disziplinen zu werden. Lerne die Schule kennen, schließe neue Freundschaften, entdecke neue Geheimnisse und verändere das Schicksal der Zauberwelt. Praktiziere das neue Magiesystem, das unzählige Möglichkeiten zum Meistern der Zauberkunst bietet, erkunde erstmals frei die Zauberwelt, wähle eines von Hogwarts Lernhäusern und entscheide, ob du einem guten oder bösen Pfad folgen willst. Erschaffe deine eigene Hexe oder einen Magier und erlebe eine Geschichte, die abseits der Bücher und Filme ihren Lauf nimmt...

Ob die ganzen Angaben so stimmen und das Video tatsächlich ein Spiel in der Entwicklung und nicht irgendeine noch nicht vorgestellte Tech-Demo zeigt, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Warner Bros. hat den angeblichen „Leak“ bisher noch nicht kommentiert.