Zankstelle Vol. 30: Hund! Katze! Maus!

Rateshows haben seit Jahren in vielen Medien Konjunktur. Grund genug für die GG-User Hendrik, Christoph und Jürgen, sich an einem neuen Format der Zankstelle zu versuchen. Anhand von zehn mehr oder weniger hilfreichen Tipps versuchen sie, ein Spiel oder einen Spielcharakter zu erraten. Mitratende Hörer sind ausdrücklich erwünscht. Nicht wünschenswert sind dagegen Spoiler und Lösungen unter dieser News. Falls ihr selbst Vorschläge samt Hinweisen für uns habt, schickt sie uns gerne per PN.

Anhören könnt ihr die aktuelle Folge direkt bei Soundcloud. Zu finden ist die Zankstelle auf Facebook, Soundcloud und Discord. Schaut vorbei, kommentiert und schlagt gerne auch Themen vor.