Assassin's Creed Odyssey: Day-One-Patch verfügbar + Patchnotes

Am kommenden Freitag wird Ubisoft sein neues Action-Adventure Assassin's Creed Odyssey (im Test) auf den Markt bringen. Dafür wurde heute der Day-One-Patch veröffentlicht, der für die Vorbesteller bereits zum Download bereitsteht. Das Update in der Version 1.0.2 ist rund 1,5 GB groß und bringt spielerische, inhaltliche, sowie einige technische Verbesserungen mit sich.

So wurde auf der spielerischen Seite die Weltkarte mit dem Filter „historische Schauplätze“ ergänzt. Die Leutnants sollen nun sowohl beim Entern von Schiffen, als auch beim Ruf zu den Waffen mit dem Spielcharakter skalieren und auch diverse „game breaker“ im Spiel sollen der Vergangenheit angehören. Darüber hinaus wurde die Vielfalt an verfügbaren Frisuren erhöht.

Im technischen Bereich wurde laut Patchnotes an den Ladezeiten in verschiedenen Gebieten, unter anderem bei Dialogen und Rückblenden, geschraubt und das Aufkommen von niedrig aufgelösten Texturen von NPCs und Objekten beim Umschalten in die Nahansicht reduziert. Das Update soll überdies generelle Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen mit sich bringen.