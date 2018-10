Twitch Prime im Oktober: Soma, Darksiders und mehr

PC XOne PS4 Linux MacOS

Auch im Oktober schenkt der Versandriese Amazon seinen Twitch-Prime-Mitgliedern neue Titel für ihre Spielesammlung. Wie das Unternehmen bekannt gab, könnt ihr als Abonnent ab sofort das Action-Adventure Darksiders (Testnote: 8.0) in der „Warmastered Edition“, das Point-and-Click-Adventure Sanitarium, das Fist-Person-Horrorspiel Soma (Testnote: 7.0) und den Shooter-Klassiker System Shock in der „Enhanced Edition“ kostenlos herunterladen und spielen. Die Titel verbleiben auch nach dem Ablauf der Frist (31. Oktober) dauerhaft in eurem Besitz.

Twitch-Prime ist ein Premium-Service von Twitch, der ein Teil von Amazons Prime-Mitgliedschaft ist. Die Nutzer werden im Rahmen des Programms monatlich mit kostenlosen Spielen und verschiedenen Spielinhalten (wie Skins, Fahrzeugen, Boosts oder Charakteren) versorgt. Darüber hinaus bietet der Abo-Service alle 30 Tage ein Gratis-Kanal-Abonnement. Ihr könnt den Dienst wahlweise monatlich für 7,99, oder jährlich für 69,99 Euro abonnieren. Neueinsteiger können das Prime-Programm einen Monat lang ohne Kosten testen.